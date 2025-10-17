“Biblioteche e comunità” – Domani conferenza stampa a Mesagne

La Biblioteca comunale “Ugo Granafei” di Mesagne è il polo culturale intorno al quale nasce “Bibliotelling: storie parlanti e giardini letterari per la promozione della lettura nella città di Mesagne”. Il progetto è tra le dodici proposte selezionate nell’ambito della quarta edizione del bando “Biblioteche e comunità”, promosso da Fondazione CON IL SUD e Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, in collaborazione con ANCI, per la valorizzazione del ruolo delle biblioteche comunali nelle regioni meridionali. L’Amministrazione comunale invita a partecipare alla conferenza stampa indetta per sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 10:30 presso il Comune di Mesagne. Nel corso dell’incontro, verranno presentati i dettagli della proposta.