Presso le Scuole Medie “Morelli” e “Cavallo” di Carovigno è stato ufficialmente dichiarato aperto il Bicentenario della Nascita di Salvatore Morelli (1824-2024). È importante che soprattutto le giovani generazioni abbiano consapevolezza della memoria storica che deve essere coltivata e divulgata. È stata approfondita la grandezza storica di Salvatore Morelli, pugliese, nativo di Carovigno, ma napoletano di adozione, che è stato scrittore, giornalista, patriota, politico e avvocato. Un uomo che ha speso gran parte della sua vita per l’emancipazione femminile e che, quindi, può essere considerato un paladino dei diritti delle donne. Fu un importante protagonista del Risorgimento italiano e ha condotto la lotta per la creazione di un’Italia unita, libera e indipendente, lotta condivisa con altri importanti protagonisti. Salvatore Morelli è, sicuramente, patrimonio della nostra terra, un uomo e un politico che ha lasciato un’eredità importante anche alle future generazioni. Molto interessanti gli interventi: Massimo Lanzilotti, Sindaco di Carovigno, Sabrina Franco, Assessore alla Cultura, Nicola Terraciano, Presidente Associazione Risorgimento Napoletano, Vito Uggenti e Primarosa Saponaro, Comitato Civico “S. Morelli” di Carovigno, Francesco Romano e Luana Convertino, Associazione “Le Colonne” e la Preside Sabrina Bagnulo che ha permesso l’importante iniziativa. Ha moderato l’incontro Vito Uggenti. Un momento essenziale per approfondire la figura di questo grande uomo. Anna Consales