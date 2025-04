“Bici e baci” – Da Brindisi il tour in bici amatoriale per turisti italiani e stranieri

Dall’8 maggio al 15 maggio 2025 parte il progetto “Bici e Baci”, Ecobike tour for Apulia Lovers, percorso circolare a tappe con partenza e arrivo a Brindisi, attraverso i territori della provincia di Brindisi, Taranto e Lecce. Un format per l’incoming, un percorso tracciato, per scoprire la natura ed il patrimonio culturale.

Una proposta per arricchire l’offerta turistica della Puglia per tutto l’anno, rivolta ad amici, coppie, ciclisti amatoriali, soprattutto giovani ed over 50 che intende far scoprire i parchi naturali, l’arte e la buona cucina, offrendo un’esperienza turistica d’avventura, multisensoriale e di benessere.

La realizzazione del percorso ( ideato sin dal 1998) è organizzato da ISTES S.r.l. con il patrocinio dei Comuni di BRINDISI, SAN VITO DEI NORMANNI, MESAGNE, CAROVIGNO, LECCE, SPECCHIA ed il GAL CAPO DI LEUCA, la collaborazione di GREEN SYSTEMS – Green Park- Cittadella della Ricerca, PRO LOCO BRINDISI, l’ASSOCIAZIONE FUTURA, APS IL GIUNCO- , SALENTO 4 GREEN, ASSOCIAZIONE LE COLONNE, EKOCLUB INTERNATIONAL, MERCATO DEI MESSAPI, ASS. Sportiva ASD AMATORI SALENTO e diversi operatori turistici del territorio.

Il progetto si avvale dell’azione di ARET – Agenzia Regionale del turismo Puglia Promozione, nell’ambito del bando Avviso Pubblico “Prodotti Turistici” – Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020. Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8.

“Bici e Baci”, Ecobike tour for Apulia Lovers” sarà presentato ufficialmente alla stampa giovedì 24 aprile 2025 a Brindisi alle ore 11.30, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi ( Via De Leo,3) Sono previsti gli interventi di: Antonio Matarelli, Presidente della Provincia di Brindisi e Sindaco di Mesagne; Ottavia Grassi, Responsabile Prodotto turistico ARET – Agenzia Regionale del turismo Puglia Promozione coordinatore del Gruppo Tecnico Turismo di Confindustria Puglia; Avv Paolo Greco Consigliere alla Provincia di Lecce con delega all’Agricoltura, Mary D’Errico, Presidente Istes.

Saranno presenti, inoltre, i rappresentanti dei Comuni e degli enti che collaborano al progetto.

Il progetto vuole ampliare il ventaglio delle esperienze possibili in Puglia di cicloturismo e di turismo culturale e naturalistico intercettando anche i segmenti più esigenti della domanda turistica. “Bici e baci” – spiegano gli organizzatori – è un’assoluta novità in Puglia che propone un prodotto che valorizza la mobilità sostenibile e consente di poter vivere l’esperienza salutare di una vacanza lunga, o “short break” o escursioni giornaliere in bicicletta ed e-bike anche per gli over 50, per riscoprire la bellezza dei paesaggi, l’incanto della natura, i patrimoni architettonici, la storia e le tradizioni dei territori che si attraversano pedalando.