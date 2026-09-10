Biglietti per le Giostrine gonfiabili della Festa dell’Ave Maris Stella donati ai bambini del Market Solidale

Un gesto concreto di vicinanza e solidarietà farà sorridere i più piccoli in occasione della Festa dell’Ave Maris Stella nel pomeriggio di domenica 13 settembre.



Armando Iaia titolare del Caffè Matteotti e Andrea De Filippo hanno donato 20 biglietti per le giostre gonfiabili all’associazione “Market Solidale”, offrendo ai bambini e ai ragazzi sostenuti dalla realtà sociale un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza.



«Abbiamo voluto regalare un momento di gioia pura a chi ne ha più bisogno», hanno dichiarato Armando Iaia e Andrea De Filippo. «La festa di Ave Maris Stella è un momento di comunità per tutto il quartiere, e ci tenevamo che nessun bambino venisse escluso dal divertimento. Vedere il sorriso di questi piccoli è per noi il dono più grande».



La consegna dei tagliandi permetterà a venti giovani ospiti dell’associazione di accedere gratuitamente all’area attrazioni, inaugurando la giornata di festa con un bell’esempio di generosità e spirito comunitario.



L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre alle ore 18:00 presso la festa del Rione Casale, dove sarà allestita l’area giochi con i gonfiabili.

I protagonisti della donazione: Armando Iaia e Andrea De Filippo.

L’associazione beneficiaria: Market Solidale, da sempre in prima linea nel supporto alle famiglie e ai bambini del territorio.

L’evento: Festa Ave Maris Stella, Rione Casale.

Quando: Domenica 13, ore 18:00.

