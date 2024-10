“Bike Tour”, la pedalata per la ricerca passa anche da Torre S. Susanna

Accanto al presidente FFC Ricerca, Matteo Marzotto, pedaleranno: Davide Cassani, Iader Fabbri, Alessandra Fior, Edoardo Hensemberger, Max Lelli, Fabrizio Macchi, Francesco Moser, Gilberto Simoni. Oltre 500 chilometri, in 15 tappe, attraverso tre regioni, Campania, Basilicata e Puglia, per mantenere alta l’attenzione sulla malattia genetica grave, tra le più diffuse, ancora senza una cura risolutiva.

Il Bike Tour apre la XXII Campagna Nazionale per la Ricerca promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica: a ottobre, in oltre 2.000 piazze italiane torna a fiorire il Ciclamino, distribuito dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di Sostegno FFC Ricerca e un fitto calendario di eventi di informazione e raccolta fondi animerà il territorio nazionale per sensibilizzare sulla malattia.

Cinquecento chilometri, quindici tappe,da Caserta a Lecce, attraversando tre Regioni, per rendere la fibrosi cistica sempre più conosciuta e promuovere la ricerca per trovare al più presto una cura efficace e accessibile per tutti.Dal 3 al 5 ottobre parte la nuova edizione del Bike Tour, l’iniziativa charity sportiva ideata dal presidente della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, Matteo Marzotto, che apre ufficialmente la XXII Campagna Nazionale per la Ricerca sulla malattia genetica grave, tra le più diffuse, in programma per tutto il mese ottobre. Accanto a Matteo Marzotto lungo un percorso a tappe che interesserà le località di Caserta, Benevento, Palo Del Colle, Altamura, Matera, Montescaglioso, Massafra, Noci, Alberobello, Grottaglie e Torre Santa Susanna, pedaleranno: Davide Cassani, commentatore sportivo, la triatleta Alessandra Fior, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser, l’ex ciclista professionista Gilberto Simoni e lo storico nucleo di bikers composto da Max Lelli, Iader Fabbri e Fabrizio Macchi. Con loro sulle due ruote ci sarà anche Edoardo Hensemberger, ragazzo con FC e testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. L’evento, giunto alla XII edizione, in 11 anni ha raccolto oltre 630.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca.

Nelle tre giornate di tour i volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno locali promuoveranno eventi e serate benefiche a sostegno della ricerca FC oltre ad accogliere i bikers a ogni tappa. L’iniziativa è realizzata con la media partnership di Italiaonline, La Gazzetta dello Sport e Corriere del Mezzogiorno; il supporto dell’agenzia fotografica SGP Italia; il contributo di Tecnomat, main sponsor da due anni dell’iniziativa, e Jadea, oltre agli storici partner tra cui Castelli, IP e Vinicum.

Il Bike Tour lancia la XXII Campagna Nazionale per la Ricerca promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica: a ottobre in oltre 2.000 piazze italiane torna a fiorire il Ciclamino della Ricerca in fibrosi cistica, simbolo di speranza e impegno;e grazie agli oltre 5.000 volontari FFC Ricerca, tutta la Penisola si animerà di eventi e iniziative solidali.

CRONOTAPPA – BIKE TOUR FFC RICERCA 2024

Mercoledì 2 ottobre

Serata d’inaugurazione Bike Tour FFC Ricerca a Palazzo Nemo (Nola)

Giovedì 3 ottobre – Tappa 1

Capodrise CE, via Retella

Ritrovo ore 9,00 – Partenza ore 10,00

Serino (AV)

Arrivo ore 13

Partenza ore 13,30

(80 km, 500 d+ passando da San gennaro Vesuviano)

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata dal nuovo Gruppo di Sostegno FFC Ricerca Serino presso Piazza Comunale

Benevento

Arrivo ore 15,30

Partenza ore 16,15

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca delegazione di Benevento presso Piazza Castello

Venerdì 4 ottobre – Tappa 2

Palo Del Colle (BA)

Arrivo ore 9,30

Partenza ore 10,30

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca GDS Palo del Colle presso Anfiteatro ex Alisei

Altamura (BA)

Arrivo ore 11,45

Partenza ore 12,30

(33 km passando per Mellitto)

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca Delegazione di Altamura presso Piazza Duomo

Matera

Arrivo entro ore 13,00

Partenza ore 13,30

(22 Km tramite Contrada Pantano)

Montescaglioso (MT)

Arrivo ore 14,00

Partenza ore 14,30

(20 km)

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca Delegazione di Montescaglioso in piazza Vittorio Veneto

Massafra (TA)

Arrivo ore 17,00

(56 km)

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca Delegazione di Massafra presso piazza Vittorio Emanuele

Sabato 5 ottobre – Tappa 3

Noci (BA)

Arrivo ore 9,00

Partenza ore 9,30

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca di Noci presso Piazza Garibaldi

Alberobello (BA)

Arrivo ore 9,45

Partenza ore 10,30

(12 km)

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca Delegazione di Alberobello preso Largo Martellotta

Grottaglie

Arrivo ore 12,15

Partenza ore 13,00

(38 km)

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca GDS di Grottaglie presso Casa Vestita, via Francesco Crispi 63

Torre Santa Susanna

Arrivo ore 14,15

Partenza ore 14,45

(30 km passando per Francavilla Fontana, Oria)

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca Delegazione di Brindisi Torre in Piazza Umberto I

Lecce

Arrivo ore 16,15

(42 km, passando da Carmiano)

Postazione con offerta del Ciclamino della ricerca organizzata da volontari FFC Ricerca Delegazione di Lecce: incontro con il sindaco Adriana Poli Bortone.

Arrivo ore 16:30 Via Vecchia S. Donato, snc, 73020 Cavallino LE

Tappa conclusiva Bike Tour 2024 con incontro con volontari e foto presso postazione di offerta del Ciclamino della ricerca (supporto Delegazione FFC Ricerca di Lecce)