Bilanci Asl – Forza Italia: “Centro sinistra dovrebbe chiedere scusa ai cittadini”



Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte e Carmela Minuto.

“Il buco nei conti della sanità pugliese da 460 milioni di euro conferma la fondatezza di tutte le nostre denunce e dei nostri appelli negli anni passati. Non solo ci preoccupa la tenuta dei conti: il vero allarme scatta per le soluzioni “necessarie”. Accorpamenti, chiusure di reparti e pseudo razionalizzazioni di servizi: tradotto, riduzione dell’assistenza ai cittadini. Ci domandiamo che ne sarà delle case di comunità: non riusciamo ad avere personale numericamente adeguato nelle strutture esistenti, figuriamoci in altre! Saranno vuote e non potranno aprire i battenti per mancanza di medici e infermieri, con buona pace della tanto sbandierata importanza della medicina di prossimità. Dobbiamo dedurre che la campagna mediatica per le liste d’attesa sia solo un modo per distrarre l’opinione pubblica da questioni ancora più gravi. È un dubbio legittimo e la responsabilità politica del centrosinistra è enorme e rischia, purtroppo, di avere un impatto fortissimo sulla qualità e quantità dei servizi erogati. A partire dai pronto soccorso, già in grande sofferenza. Una situazione inaccettabile soprattutto perché prevedibile e prevista: dovrebbero chiedere scusa ai pugliesi”.