Si svolgerà martedì 24 novembre a partire dalle ore 11.00 presso la sala convegni dell’Ordine Medici, in via Palmiro Togliatti n. 42 , a Brindisi, la cerimonia inaugurale anno scolastico 2026-2027 del percorso di potenziamento-orientamento del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi e del Liceo Scientifico e Classico “Pepe- Calamo” di Ostuni dedicato alla “Biologia con curvatura biomedica”. Nel corso della cerimonia verrà presentato il corso ed i suoi obiettivi. Interverranno : il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brindisi dott. Arturo Oliva , il direttore generale della Asl di Brindisi dott.

Stefano Rossi, la dirigente scolastica del Liceo “Fermi-Monticelli” prof.ssa Stefania Metrangolo, il coordinatore medico del percorso il dott. Rocco Caliandro, la coordinatrice didattica del percorso prof.ssa Paola Daniela Scalzo, il dirigente scolastico del Liceo “Pepe-Calamo” prof. Salvatore Madaghiele, il coordinatore medico del percorso dott. Giuseppe Colucci ed il coordinatore didattico del percorso il prof. Saverio Ciraci.

Il percorso nasce con l’obiettivo di: avvicinare gli studenti alle discipline biomediche attraverso un approccio integrato tra scuola e mondo sanitario; potenziare le competenze scientifiche e orientare alle professioni mediche e sanitari; valorizzare l’archivio di conoscenze biologiche con applicazioni pratiche e laboratoriali; promuovere un dialogo costante tra docenti e medici, con lezioni teoriche e attività di approfondimento.

Il corso rappresenta un ponte tra scuola e università, offrendo agli studenti strumenti concreti per comprendere il valore della ricerca e della pratica biomedica.

La cerimonia è aperta al pubblico e rappresenta un momento di grande valore culturale e formativo per il territorio.