BIRGITTA (PRI). I BRINDISINI HANNO SCELTO. ADESSO SUBITO AL LAVORO

Smaltita la “sbornia” per l’esito del ballottaggio che ha visto il trionfo di Pino Marchionna e della coalizione che lo ha proposto e sostenuto, è il tempo di mettersi subito a lavoro per recuperare il tempo perduto.

Per quanto riguarda il Partito Repubblicano di Brindisi, la soddisfazione è tanta e non solo per il risultato elettorale raggiunto ma, soprattutto, per come è maturato, e per il grande contributo che riteniamo di aver dato in termini di proposte programmatiche, partecipazione, unione di intenti con tutte le altre forze politiche e civiche della coalizione e con il neo Sindaco Pino Marchionna.

Al di là dei doverosi e profondi ringraziamenti a tutti coloro che hanno sostenuto le candidate ed i candidati del Partito Repubblicano che con grande impegno e spirito di gruppo si sono messi in gioco per la loro città, siamo soddisfatti per il risultato politico ottenuto.

Aver contribuito a riportare al centro della discussione politica l’attenzione per le persone, con i loro bisogni, necessità e speranze, è il risultato più importante che ora va custodito, mantenendo fede agli impegni assunti con responsabilità e spirito di servizio, per consentire a tutti, di esprimere la parte migliore di se, non lasciando nessuno indietro. Questo è il bene comune; questo sarà il vero grande compito che siamo tutti chiamati ad assolvere.

Forza brindisini, il futuro è vostro.

Il Segretario Cittadino

(Vito BIRGITTA)