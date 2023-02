BIRGITTA (PRI) – UN’ALLEANZA PER LO SVILUPPO DI BRINDISI

Una Alleanza per lo sviluppo di Brindisi

Mancano oramai meno di tre mesi allo svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale.

In questi mesi ci siamo confrontati con diverse forze politiche e movimenti civici per giungere alla elaborazione di un programma capace di far uscire la città dalle secche in sui si trova.

Riteniamo che Brindisi abbia bisogno di una Alleanza per lo sviluppo capace di superare steccati e barriere ideologiche, che ponga finalmente al centro del proprio agire le persone.

Con questo spirito abbiamo condiviso con Azione, Brindisi a Colori, Casa dei liberali e Senso Civico alcune linee programmatiche che intendiamo offrire al contributo di altre forze politiche e movimenti civici, che intendano operare per restituire alla città una propria identità, fondata sulla solidarietà generazionale, la partecipazione e la possibilità per tutti di esprimere la propria unicità.

Nella prossima settimana apriremo la discussione sulla possibile figura del candidato Sindaco che individueremo in colui o colei che riterremo sappia interpretare al meglio tutti questi propositi.

Il Segretario Cittadino

(Vito BIRGITTA)