BIT 2026: la BTE Puglia – Borsa del turismo extralberghiero si presenta a Milano. Brindisi protagonista del turismo extralberghiero

La Puglia porta alla BIT di Milano una delle sue novità più attese nel panorama turistico regionale: la BTE Puglia – Borsa del Turismo Extralberghiero, in programma a Brindisi dal 5 al 7 marzo 2026 presso il Centro Congressi Granafei-Nervegna.

La presentazione ufficiale si terrà martedì 10 febbraio alle ore 17.30, all’interno del Padiglione della Regione Puglia, alla presenza di istituzioni, associazioni di categoria e mondo accademico.

A rappresentare Brindisi sarà la vice sindaca Giuliana Tedesco, confermando il ruolo centrale della città nell’accoglienza dell’evento. Per la Regione Puglia interverrà l’assessora al Turismo e alla Promozione territoriale Grazia Maria Starace, a testimonianza dell’impegno regionale nel sostenere i processi di qualificazione dell’ospitalità diffusa. Il quadro scientifico sarà illustrato dal prof. Vito Roberto Santamato dell’Università degli Studi di Bari. Per AIGO Confesercenti Puglia interverrà Michele Piccirillo, promotore dell’iniziativa. A rappresentare Confesercenti Brindisi, organizzatore dell’evento, sarà il direttore Antonio D’Amore, mentre per Assoturismo Confesercenti Brindisi porterà il proprio contributo il presidente Enzo Di Roma.

La BTE Puglia nasce per valorizzare uno dei comparti più dinamici del turismo regionale: l’extralberghiero. L’obiettivo è duplice: offrire agli operatori nuove opportunità di mercato e creare un luogo stabile di confronto sulle trasformazioni che questo settore genera nei territori, dai centri storici alle aree costiere, fino ai borghi dell’entroterra.

La manifestazione prevede:

incontri B2B con buyer nazionali e internazionali;

con buyer nazionali e internazionali; un’area espositiva dedicata a territori, associazioni e imprese;

dedicata a territori, associazioni e imprese; un programma scientifico curato dall’Università di Bari, con focus su normativa, sostenibilità, marketing, governance e qualità dell’ospitalità.

La scelta di Brindisi come sede della BTE Puglia conferma la volontà di valorizzare una città, e la sua provincia, che negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il comparto extralberghiero, diventando un punto di riferimento per l’accoglienza e la mobilità internazionale.

La BTE Puglia vuole essere un luogo di lavoro concreto, dove operatori, istituzioni e comunità locali possano confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità dell’ospitalità diffusa. L’iniziativa nasce a favore degli esercenti l’attività extralberghiera, ai quali offrirà l’accesso a nuovi e importanti mercati nazionali e internazionali, e degli amministratori, che nei tre giorni di tavole rotonde, meeting e convegni tematici potranno acquisire strumenti utili alla programmazione e alla gestione delle trasformazioni in atto nei territori, anticipano gli organizzatori.

La presentazione alla BIT 2026 rappresenta il primo passo di un percorso che punta a consolidare la BTE Puglia come appuntamento annuale di riferimento per il settore, capace di connettere imprese, territori, buyer e mondo accademico.

L’appuntamento è dunque per martedì 10 febbraio alle 17.30, nel Padiglione della Regione Puglia, per scoprire in anteprima contenuti, protagonisti e obiettivi della BTE Puglia 2026.