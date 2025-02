“Bit Milano” – Il territorio brindisino in evidenza grazie anche a “Buzz Experience”

L’eccellenza brindisina si fa largo anche in un contesto prestigioso come la Borsa Internazionale del Turismo di Milano (BIT). In questo ambito ci sono anche gli associati a Confcommercio Brindisi, tra cui i fratelli Buzzerra con la loro società “Buzz Experience”, particolarmente attiva nella promozione turistica e culturale del nostro territorio.Buzz Experience si distingue come Tour Operator specializzato nell’incoming, regalando ai visitatori esperienze autentiche che li immergono nella cultura, nella storia e nelle tradizioni pugliesi, con un focus sulla città di Brindisi.