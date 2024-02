BIT Milano – Torna anche lo stand di Carovigno

Prima giornata della BIT 2024 a Milano ricca di visitatori e di primi contatti tra operatori. Tra le novità spicca il ritorno in fiera, con un proprio stand, del Comune di Carovigno che si prepara lunedì pomeriggio a presentarsi alla stampa nazionale e internazionale e ai tour operator con una conferenza alla quale parteciperanno tutti gli attori dell’ospitalità del territorio. “Dopo quattro anni – esordisce Enzo Diroma, presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno – siamo nella kermesse più importante del turismo internazionale. Partecipiamo con lo slogan, già lanciato nel 2020: “Carovigno tutto l’anno”. Ma la novità principale è, sicuramente, la partecipazione congiunta di tutti gli attori più importanti del turismo sul territorio: oltre al nostro consorzio di albergatori, il consorzio di Torre Guaceto, l’Associazione “Le Colonne (Ente gestore del Castello di Carovigno, ndr) e non per ultimo, il Gal Alto Salento. Il tutto grazie all’Amministrazione Comunale, insediatesi la scorsa estate, con la quale siamo riusciti a fare sistema, destagionalizzando sempre più il territorio, facendo in modo che Carovigno sia destinazione finale”. I presupposti ci sono tutti: i percorsi culturali, l’enogastronomia, la viabilità e, soprattutto, l’equidistanza tra i due più importanti aeroporti regionali (Bari e Brindisi). “Tutto questo – conclude Enzo Diroma – sarà supportato a breve da un “App” che racchiude tutti i servizi e i protagonisti del territorio con l’aggiunta di un call center, anche in lingua, per il turista”.