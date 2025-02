BIT – Torre Guaceto vince il premio “Green destination Italia”

La riserva di Torre Guaceto ha vinto il Green Travel Award per la categoria dedicata alle destinazioni sostenibili italiane. Ad assegnare il titolo nell’ambito della 13esima edizione del premio Gist una giuria composta da giornalisti esperti in tutela ambientale e turismo virtuoso.

Il riconoscimento assegnato a Torre Guaceto per via delle politiche di tutela e gestione della fruizione responsabile condotte dal Consorzio di Gestione dell’area protetta, nasce nel solco del modello di governance riconosciuto e promosso da Europarc con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, l’insieme delle azioni per la riduzione dell’impatto antropico sulla natura e il benessere delle comunità sociali ed economiche che ruotano attorno al Parco, che alla riserva è valso l’ottenimento del titolo CETS a partire dal 2016, poi esteso a 23 operatori virtuosi a partire dal 2022, e l’avvio del percorso teso a farne una riserva della Biosfera UNESCO.

“La nostra mission è la tutela intelligente ed inclusiva – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, La nostra governance punta a rendere le comunità che ruotano attorno all’area protetta le protagoniste delle nostre azioni a salvaguardia di Torre Guaceto. Solo coinvolgendo le persone e gli operatori economici nella gestione ci si assicura la salute del Parco, una reale riduzione dell’impronta antropica sui sistemi naturali ed il benessere del territorio tutto. Le politiche per il turismo sostenibile sono uno strumento di eccezionale valore al servizio del nostro polmone verde. Il riconoscimento di destinazione green ci inorgoglisce ed è da stimolo verso il costante miglioramento per l’apparato turistico che opera in modo virtuo-so accanto al Consorzio di Torre Guaceto”.

A decidere l’assegnazione, la giuria d’eccezione composta da rappresentanti del Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica, nato nel 1991, la più importante associazione italiana di giornalisti specializzati nel settore del turismo): Diana de Marsanich (presidente del premio), Paola Babich, Elena Barassi, Chiara Bidoli, Ornella D’Alessio, Raffaele D’Argenzio, Lara Leovino, Piergiorgio Oliveti, Elena Pizzetti, Marco Restelli, Edoardo Stucchi.

“E’ stato un onore ritirare il premio al fianco del Consorzio di Gestione – ha commentato il sindaco di Carovigno, la città di per-tinenza dell’area protetta insieme a Brindisi, Massimo Lanzilotti -, Torre Guaceto è il faro di virtù e bellezza che il mondo ci invidia e che puntiamo a tutelare e valorizzare sempre di più. La riserva è senso di appartenenza e orgoglio per la comunità locale”.

Ancora una volta il patrimonio naturale pugliese e la sua governance brillano sullo scenario nazionale.

“La nostra bella regione vanta una punta di diamante che non teme rivali né a livello nazionale, né internazionale, Torre Guaceto – hanno commentato gli assessori al turismo e all’ambiente della Regione Puglia, Gianfranco Lopane e Serena Triggiani-, un forte attrattore turistico sostenibile che incarna il valore del fare bene per tutti. La governance della riserva, non solo mantiene l’area protetta al riparo dai flussi di massa che danneggiano la natura, sa anche attirare sul territorio viaggiatori, non turisti, desiderosi di conoscere e vivere il nostro patrimonio naturale, culturale e gastronomico 365 giorni all’anno. Al Consorzio il nostro plauso e il sostegno della Regione”.

