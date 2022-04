BITUME SUI SANPIETRINI IN VIA PORTA LECCE: “MA E’ SOLO PROVVISORIO”

Ecco la nota del Comune di Brindisi:

In relazione alle operazioni di messa in sicurezza in zona Porta Lecce, si informa la cittadinanza che per ripristinare temporaneamente gli avvallamenti creatisi e le conseguenti condizioni di pericolo per pedoni e mezzi, si è reso necessario provvedere alla rimozione dei sanpietrini danneggiati.

Solo temporaneamente, in attesa che vengano eseguiti i lavori definitivi di rifacimento della strada il cui inizio è imminente (l’apertura del cantiere è prevista il 27 aprile), è stato applicato del bitume a freddo che consente di ripristinare l’assetto stradale e scongiurare qualsivoglia insidia per chi percorre quel tratto.

Dunque, questo lavoro di protezione è necessario ma non definitivo.