



Il Black Friday incontra il mondo dello spettacolo dal vivo. Giovedì 26 e venerdì 27 novembre il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi rinnova l’appuntamento con l’iniziativa che prevede due giornate di tariffe speciali per gli spettacoli della stagione teatrale. I biglietti di secondo settore di platea (file dalla 15 alla 20) saranno in vendita a 15 euro, quelli di galleria a 13 euro. La promozione interessa l’intero cartellone, fatta eccezione per «Ti racconto una storia» e «Rocky – The Musical».



L’acquisto è possibile esclusivamente al botteghino del teatro, aperto dalle 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30, fino a un massimo di quattro biglietti per singolo acquisto. Informazioni al numero 0831 562 554 o all’indirizzo botteghino@nuovoteatroverdi.com.



La Fondazione Nuovo Teatro Verdi sceglie di inserirsi in una delle ricorrenze commerciali più popolari dell’anno portando l’offerta culturale tra le possibilità di acquisto del Black Friday. Una formula che acquista particolare interesse alla vigilia di dicembre, quando la ricerca dei regali natalizi comincia a occupare buona parte del tempo libero. Un biglietto per il teatro è, in fondo, un regalo molto personale: nella scelta di uno spettacolo c’è il pensiero di chi conosce le passioni, la sensibilità e persino il senso dell’umorismo di chi lo riceverà. E c’è il valore di un tempo condiviso, sempre più difficile da ritagliarsi nella vita quotidiana.



Il Black Friday nasce anche dalla volontà di rendere più accessibile la stagione teatrale. Il costo particolarmente contenuto dei biglietti permette di ampliare le proprie scelte, di concedersi il piacere di uno spettacolo in più o di avvicinarsi a un genere teatrale ancora poco conosciuto. E magari di portare con sé qualcuno che da tempo desidera tornare a teatro. In fondo, il fascino di trovare sotto l’albero un biglietto per uno spettacolo sta anche in quella data stampata sulla carta: una sera d’inverno o di primavera in cui ritrovarsi al Verdi e scoprire che un regalo di Natale può ancora sorprendere, a distanza di mesi.