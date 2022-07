Senza luce si cena a lume di… torcia

Sabato sera senza energia elettrica sul litorale di Carovigno, in particolare a S. Sabina e dintorni. Un danno enorme per i ristoratori e per tutti i residenti nel weekend più caldo dell’anno. Un tempo, in queste occasioni, si cenava romanticamente a lume di candela, sia a casa che nei ristoranti. Ora si cena con a fianco la luce dell torcia del cellulare. Potenza della modernità, ma senza romanticismo.