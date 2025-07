Blake Francis completa il roster della Valtur Brindisi!

IL PLAYMAKER AMERICANO È UN NUOVO GIOCATORE BIANCOAZZURRO.

Valtur Brindisi comunica con soddisfazione di aver definito l’accordo con l’atleta Blake Francis, playmaker americano che ha disputato l’ultima parte di stagione in Serie A2 a Vigevano alla media di 27.7 punti e 5 assist a partita con il 52% da due e 44% da tre.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo biennale con uscite bilaterali al termine della prima stagione.

Tre partite di regular season e cinque di play-out, poco più di un mese di partite ravvicinate e decisive, che hanno fatto conoscere agli addetti ai lavori e appassionati italiani tutte le sue qualità e doti di realizzatore e leadership.

Francis ha esordito in Serie A2 proprio al PalaPentassuglia il 13 aprile 2025, in occasione del match contro la Valtur Brindisi (21 punti in 25 minuti) in cui scese in campo poche ore dopo dal suo trasferimento dalla Finlandia all’Italia. Nella fase play-out ha confermato le sue prestazioni di alto livello per una media di 25.4 punti e 3.2 assist in tutte le cinque sfide estremamente combattute.

Il suo nome è ancora impresso nella storia di Westfield High School, miglior realizzatore di sempre con 1.390 punti. La carriera universitaria l’ha vissuta inizialmente al Wagner College per completarla nel biennio a Richmond in NCAA Division I. Francis è risultato il top scorer nelle due stagioni a Richmond, ad una media realizzativa di 17.7 punti nel 2019-20 e 16.1 punti nel 2020-21.

La sua carriera professionistica è segnata da diverse esperienze in NBA G League, Westchester Knicks (2021-22), Capital City Go-Go (2021-22), Cleveland Charge (2022-23), e in Canadian Elite Basketball League, Newfoundland Growlers (15,3 punti di media) e Montreal Alliance (19.3 punti e 3.6 assist di media nel 2022/23).

Per la sua prima esperienza europea si trasferisce in Germania, a Jena, dove nella stagione 2023/24 relaizza 15.7 punti in 23 minuti di utilizzo. Nella stagione appena conclusa, prima di trasferirsi in Italia, ha disputato un’ottima stagione nelle fila del Kouvot Kuvola rivelandosi il secondo miglior realizzatore del campionato finlandese grazie ai suoi 23.5 punti a partita.

Il commento del General Manager Tullio Marino: “Blake Francis completa il roster per la stagione 2025/26; abbiamo seguito con attenzione l’evoluzione e l’impatto che ha avuto nel campionato italiano ed è stato sin da subito uno dei nostri principali obiettivi. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo con il giocatore che ha scelto con grande entusiasmo di venire a Brindisi e sposare il progetto tecnico presentato da coach Piero Bucchi e dal suo staff“.

Benvenuto a Brindisi, Blake!

BLAKE FRANCIS – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Herndon, Virginia – 23/06/1998.

Altezza: 183 cm.

Peso: 79 kg.

Nazionalità: USA.

Ruolo: Playmaker.

Carriera: Wagner (2016-18, NCAA), Richmond (2019-21, NCAA), Westchester Knicks (2021/22, G League), Capital City Go-Go’s (2021/22, G League), Newfoundland Growlers (2021/22, CAN), Cleveland Charge (2022/23, G League), Montreal Alliance (2022/23, CAN), SC Jena (2023-24, GER), Kouvot (2024/25, FIN), Vigevano (2024/25, Serie A2).