BLAZON E BIGGIE BASH DEI BOOMDABASH I TESTIMONIAL DI “NODO GALATTICA”

Saranno Angelo Blazon e Angelo Biggie Bash dei Boomdabash i testimonial del Nodo Galattica che sarà presentato e inaugurato sabato 4 novembre alle ore 11 a Mesagne, presso il Laboratorio urbano di Lab Creation, in via Lucantonio Resta. L’obiettivo del Nodo Galattica è di fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

L’obiettivo è, quindi, di accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

Saranno presenti all’evento, che sta riscuotendo grande aspettativa nel mondo giovanile, l’Assessore Regionale allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, il sindaco della Città di Mesagne, Antonio Matarrelli, l’Assessore ai Servizi Sociali della Città di Mesagne, Anna Maria Scalera, il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili, Vincenzo Sicilia. Tutti insieme inaugureranno il Nodo Galattica di Mesagne all’interno del Laboratorio Urbano Lab Creation.

L’evento potrà essere seguito in diretta radiofonica sull’emittente radiofonica Ciccio Riccio, partner del progetto, a partire dalle 11,00 di sabato 4 Novembre.

In questa occasione l’Associazione Collettivo MusicArte, insieme ai Partner emittente radiofonica Ciccio Riccio, l’associazione Scintilla, e il Salento Fun Park, presenteranno e daranno dimostrazione delle attività che giornalmente si svilupperanno all’interno e al di fuori del Nodo.

Saranno inoltre ospiti graditi della giornata il dirigente scolastico, Mario Palmisano, del Liceo Scientifico e Tecnico Economico Commerciale, e il dirigente scolastico, Salvatore Fiore, delle scuole di II° grado “Aldo Moro – Maja Materdona” per assistere in diretta alle molteplici offerte che il Nodo offre ai loro ragazzi durante l’anno all’interno del Lab Creation.

Tra i tantissimi ospiti presenti ci sarà anche Michael Wenk che insieme ai ragazzi realizzerà un murale all’interno della struttura coinvolgendo coloro che vorranno avvicinarsi a questa magnifica arte.

Ma non è finita qui poiché durante la mattinata saranno tantissimi gli ospiti e le attività che saranno svolte.