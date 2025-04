Blitz Carabinieri a San Pietro V.co – Una nota della Sindaca Argentieri

Lo Stato è presente e non arretra.

Il territorio di San Pietro Vernotico è stato messo a dura prova da fenomeni criminali che hanno tentato di minare la sicurezza e la serenità della nostra comunità. Ma oggi possiamo dire con orgoglio che il lavoro delle forze dell’ordine sta dando frutti concreti.

Come Sindaca, desidero rivolgere un sentito elogio a tutte le forze dell’ordine impegnate quotidianamente nella tutela del nostro territorio, in particolare all’Arma dei Carabinieri. Un doveroso ringraziamento va al Colonnello Acquaro, Comandante provinciale dei Carabinieri, per il coordinamento e il supporto determinante nelle attività investigative che hanno portato a questo importante risultato.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla Stazione dei Carabinieri di San Pietro Vernotico, guidata dal comandante Vincenzo Corianò, per l’impegno, la determinazione e la costanza dimostrati nel presidiare il territorio con dedizione quotidiana.

Questa operazione è il risultato di un duro lavoro investigativo che prosegue e completa quanto già avviato nel luglio scorso, e che ha smascherato un sistema criminale che utilizzava il narcotraffico come fonte di finanziamento per altre attività malavitose. È un colpo importante inferto a chi vuole destabilizzare la nostra comunità.

San Pietro Vernotico non arretra: continueremo a lavorare, fianco a fianco con le istituzioni e le forze dell’ordine, per costruire un territorio sicuro, giusto e libero da ogni forma di illegalità.