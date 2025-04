Blu Economy e vertenze occupazionali. A Brindisi il ministro Urso

Molto attesa questa mattina la presenza al Villaggio In Italia, nei pressi del Vespucci, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. L’occasione e’ stata data da un convegno sulla Blu Economy a cui hanno partecipato esperti del settore del mare per discutere di nuove opportunità di lavoro. Ma a Brindisi Urso era atteso soprattutto per la decarbonizzazione Enel e la vertenza Versalis. “Non c’è’ alcun problema – ha detto il ministro Urso – perché per Enel e’ già decisa la riconversione e per Versalis ci sono tante progettualità da vagliare. Nessun problema per l’occupazione sia diretta che indiretta. Tranne la Cgil tutti gli altri sindacati hanno firmato l’accordo e non c’è’ alcuna associazione o gruppo di impresa che sia contraria”.