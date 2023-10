BLUE ECONOMY – D’ATTIS E CAROPPO (FI) AL SALONE NAUTICO DI PUGLIA

I parlamentari di Forza Italia Mauro D’Attis e Andrea Caroppo hanno visitato stamattina il Salone Nautico di Puglia , in corso di svolgimento presso il porto turistico “Marina di Brindisi”. Giunto alla sua diciannovesima edizione, l’evento fieristico quest’anno ha fatto registrare un record di partecipazione di espositori tra i più qualificati del settore nautico a livello nazionale. “Lo Snim, con la sua grande esposizione, rappresenta senza dubbio – affermano D’Attis e Caroppo – un punto di riferimento del comparto nautico per tutto il Mezzogiorno d’Italia. Ne costituiscono una conferma il livello dei workshop, il numero di visitatori e l’impegno, con gli ITS, nel settore della formazione. Il tutto, è frutto del gran lavoro svolto dal presidente dello Snim Giuseppe Meo, in piena sintonia con il presidente del Distretto nautico di Puglia Giuseppe Danese, con il Comune di Brindisi, la Regione Puglia e l’Autorità di Sistema portuale. Con Meo, in particolare, abbiamo programmato momenti di approfondimento per creare le giuste condizioni affinchè lo Snim possa rientrare tra gli eventi che vanno sostenuti dal sistema-paese anche a livello internazionale”.