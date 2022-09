BLUE ECONOMY – LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI OSPITA UN EVENTO INTERNAZIONALE (27 – 28 SETTEMBRE 2022)

“La Blue Economy nella regione Adriatico-ionica: il valore e gli sviluppi del turismo nautico”. Su questo tema si svolgerà a Brindisi domani, 27 settembre, e mercoledì 28, un evento internazionale organizzato dal Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e dalla Camera di Commercio di Brindisi, in collaborazione con Assonautica Italiana. Si tratta di una iniziativa inserita nei programmi della “Rete delle Università, delle Regioni, delle Camere di Commercio e delle Città adriatico-ioniche (AI-NURECC PLUS).

“L’obiettivo – afferma il commissario dell’ente camerale brindisino Antonio D’Amore – è di focalizzare questa iniziativa sul valore ed i possibili sviluppi del turismo nautico, anche in considerazione delle potenzialità evidenziate dal territorio brindisino e pugliese più in generale. Il tutto, nel pieno rispetto dell’ambiente e degli obiettivi posti con il ‘Green Deal europeo’”.

Il programma prevede per domani, 27 settembre, una serie di eventi collaterali tendenti a far conoscere la città di Brindisi ed i suoi beni storici ai partecipanti.

Mercoledì 28, invece, nella sala convegni della Camera di Commercio di Brindisi, i lavori saranno aperti con un ricordo del compianto presidente dell’ente camerale brindisino Alfredo Malcarne a cui stava particolarmente a cuore la Blue Economy con i possibili ritorni per il territorio brindisino.

Ecco, comunque, il programma completo della giornata:

09:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

09:15-10:00 Celebrazione in ricordo di Alfredo Malcarne

● Antonio D’Amore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Brindisi,

● Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana

● Gino Sabatini, Vice Presidente del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Vice Presidente Unioncamere

10:00-10:45 Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Moderatore: Mimmo Consales, giornalista

● Joze Tomaš, Presidente del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, Presidente della Camera dell’Economia di Spalato – Partner AI-NURECC Plus

● Antonio D’Amore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Brindisi

● Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana

● Stavros Kalognomos, Segretario Esecutivo della Commissione Balcani e Mar Nero (BBSC), Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM) – Coordinatore AI-NURECC PLUS – 1 – L’azione AI-NURECC PLUS ha ricevuto finanziamenti dall’Unione Europea

10:45-12:00 PANEL 1: “Il ruolo della Blue Economy nel panorama europeo e della regione adriatico-ionica” Moderatrice: Marija Raspopovic, Senior expert, Dipartimento Progettuale della Camera dell’Economia del Montenegro

● Eleni Hatziyanni, Policy Officer Strategie per i bacini marittimi, cooperazione regionale marittima e sicurezza marittima – DG MARE, Commissione Europea – EU Blue Economy report 2022

● Irene Tzouramani, Ministero dello sviluppo rurale e dell’alimentazione – Istituto di ricerca sull’economia agraria, Coordinatore della crescita blu del Pilastro 1 EUSAIR (Grecia) ● Antonello Testa, Camera di Commercio di Frosinone Latina, X Rapporto sull’Economia del Mare 2022 (Italia)

● Matea Dorčić, Dipartimento amministrativo per il turismo e gli affari marittimi della contea di Spalato e Dalmazia (Croazia)

● Danijela Lovrić, Dipartimento Associazione Turistica della Camera della Federazione della Bosnia-Erzegovina, partner del progetto INTERREG Adrion BLUEAIR – Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3 (Bosnia-Erzegovina)

● Giovanni Lagioia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Direttore del Master II Livello “Port City School – Per il governo delle città porto”

12:00-13:00 PANEL 2: “Turismo costiero: il valore aggiunto e lo sviluppo del turismo nautico”

Moderatrice: Elena Magro, Ufficio Stampa Assonautica Italiana

● Francesco Di Filippo, Vice Presidente Vicario Assonautica Italiana (Italy)

● Ivana Janković, Ministero dello Sviluppo Economico e del Turismo del Montenegro

● Klodiana Gorica, Università di Tirana, PCN di Horizon Europe for Albania for EIT (Albania)

● Bruno Santori, Vice Presidente ASSONAT – Associazione Nazionale Approdi e porti Turistici (Italy)

● Roberto Perocchio, Presidente ASSOMARINAS – Associazione Italiana Porti Turistici (Italy)

● Yorgos Stephanedes, Università di Patrasso, Divisione di Ingegneria Ambientale e dei Trasporti, Partner del progetto Interreg Greece-Italy AI SMART-Adriatic Ionian Small Port Network Project (Greece)

13:00 -13:15 OSSERVAZIONI FINALI E CHIUSURA DELL’EVENTO