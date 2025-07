BMS – Aggredito il sindacalista Aprile. Una nota delle opposizioni

Quello che, stando a quanto riferito dai presenti, è accaduto durante l’assemblea dei lavoratori della Brindisi Multiservizi è di una gravità inaudita che non può essere tollerata. L’aggressione davanti a giornalisti, dipendenti BMS e all’amministratrice Rosanna Palladino, subita dal sindacalista Bobo Aprile ad opera di un dipendente non può passare sotto il silenzio di quanti preferiscono voltarsi dall’altra parte.

Noi forze di opposizione non ci voltiamo dall’altra parte e stigmatizziamo tali comportamenti che non fanno che aggravare una situazione già difficile per la società partecipata, che si accinge a definire un piano di rientro del debito per circa 6 milioni di euro di fondi comunali, che saranno pagati dai cittadini. Alla base del ripiano economico ci dovrà essere un piano industriale che dovrà garantire la continuità aziendale e che, per la sua attuabilità, oltre i numeri da verificare in consiglio comunale, non consente comportamenti non rispettosi della legge, in ogni sede ed in ogni occasione.

Esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà a Bobo Aprile certi che episodi di tal genere non si debbano assolutamente ripetere.

Chiediamo che l’amministrazione comunale assuma ogni opportuna iniziativa ed inviti l’amministratrice Palladino ad assumere, senza indugio, ogni opportuno provvedimento a tutela della BMS e dei dipendenti estranei a tali biasimevoli condotte.

I consiglieri comunali Francesco Cannalire, Lino Luperti, Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Michelangelo Greco, Alessandro Antonino, Alessio Carbonella, Denise Aggiano, Diego Rachiero, Pierpaolo Strippoli, Rino Giannace, Giampaolo D’Onofrio