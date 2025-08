BMS. Approvato il piano economico ma Quarta esce dall’aula e Borromeo vota contro

Approvato il piano economico finanziario all’interno del Piano di risanamento della BMS con i 17 voti della maggioranza di centro destra, tranne i consiglieri Quarta, che aveva preannunciato di uscire dall’aula durante il voto. Stessa cosa ha tatto per motivi di incompatibilità, la consigliera Vantaggiato. Il consigliere di FDI Mario Borromeo, invece, ha votato contro. Le opposizioni sono uscite dall’aula. Il dibattito e’ stato molto duro, a partire dalle dichiarazioni del consigliere Luperti che ha etichettato la maggioranza come “Armata Brancaleone” . A cui ha fatto seguito l’intervento di Roberto Quarta che ha ribadito che d’ora in poi si guarderanno tutti le fatture e i documenti finanziari a valle di ogni lavoro affidato alla BMS. Ed anche il consigliere Luperti ha detto la stessa cosa. Poi e’ intervenuto in polemica anche il consigliere di Fratelli d’Italia, Borromeo, che ha risposto ad una lettera inviatagli dal sindaco in cui il primo cittadino lamentava l’uscita dall’aula venerdì scorso di Borromeo durante il voto sul piano di risanamento. Una sorta di accusa e malcontento per il fatto che con questo atteggiamento Borromeo avrebbe messo in difficolta’ la maggioranza. Borromeo ha detto di essere uscito dall’aula non per mettere in difficoltà la maggioranza ma perche’ il piano non era chiaro in tutti i suoi punti della delibera. Borromeo questa volta è rimasto in aula per votare e ha espresso un voto negativo. Il piano economico approvato, intanto, prevede la sottoscrizione dell’aumento del capitale, il risanamento dei debiti 2022, 2023 e 2024 con 5,5 mil di euro, nuovi servizi per altri 5 milioni di euro in tre anni, riorganizzazione societaria, l’introduzione di un responsabile amministrativo, blocco dello straordinario, incremento degli introiti dai parcheggi, impulso per il controllo delle caldaie e impianti termici con personale interno più qualificato. Le forze di opposizione si sono dichiarate convinte che il prossimo anno i bilanci della BMS saranno sempre in negativo a conferma che il piano approvato dalla maggioranza non funzionerà. Rinviata la discussione sugli orti urbani. Osservato infine un minuto di silenzio per la morte di una dirigente della Questura.