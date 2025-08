BMS – Domani pomeriggio Consiglio Comunale convocato d’urgenza

La coalizione di centro destra su cui si regge l’Amministrazione Marchionna sarà in grado di ritrovare un minimo di unità in occasione del secondo consiglio comunale dedicato al futuro della Brindisi Multiservizi che è stato convocato d’urgenza per domani pomeriggio? E’ lecito porsi questa domanda, anche alla luce del fatto che nei discorsi pubblici gli esponenti della stessa maggioranza continuano a parlare in politichese e quindi a non dire realmente come stanno le cose. E’ indubbio, infatti, che nell’ultima seduta di consiglio siano venuti a mancare quattro voti di altrettanti consiglieri di maggioranza che non hanno partecipato ai lavori. A loro si è aggiunta la consigliera Vantaggiato che non ha potuto esprimere il suo voto per problemi di incompatibilità avendo un congiunto all’interno della stessa società partecipata. Una circostanza che ha generato le contestazioni delle opposizioni che si sono rivolte anche al prefetto per chiedere che la delibera sulla Bms venga invalidata, essendo venuto a mancare il numero legale al momento del voto.

A prescindere da questo, comunque, per tentare di salvare la Multiservizi sarà necessaria la seduta consiliare di domani per i provvedimenti di carattere economico. Ed anche in questo caso dovranno esserci i numeri per superare l’ostacolo. Solo dopo questo passaggio si potrà aprire, alla luce del sole, la crisi all’interno della coalizione di governo visto che Fratelli d’Italia preme per un azzeramento dell’esecutivo che il sindaco vorrebbe evitare per non aprire altri fronti di polemica. Ecco perché le prossime giornate saranno determinanti per capire il futuro del governo cittadino.