BMS – Ecco il decreto di revoca dell’avv. Palladino. Al suo posto il dott. Notarpietro

DECRETO SINDACALE

Decreto N. 13

del 18/03/2026

OGGETTO: Società in house Brindisi Multiservizi S.r.l. – Attivazione art.16 del Regolamento sul

sistema di controllo delle società in house e organismi controllati

IL SINDACO

Premesso l’art.16, comma 1, del vigente regolamento sul sistema di controllo delle Società in house e

organismi controllati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n°108 del 23 dicembre 2024, che

testualmente recita: “Fermo restando quanto stabilità agli artt.9,10,11,12,14 c.2, in caso di gravi e/o

reiterate violazioni o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente

regolamento e/o inadempimento degli indirizzi ricevuti, gli Amministratori delle società previa

motivata deliberazione della Giunta Comunale, possono essere rimossi dall’incarico con

provvedimento dell’Organo competente alla designazione o alla nomina” .

Vista la delibera n°111 del 17 marzo 2026, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale, con la quale la Giunta comunale ha applicato la norma di cui al precedente capoverso nei

confronti dell’Amministratrice Unica della Società in house Brindisi Multiservizi S.r.l., Avv. Rossana

Palladino, statuendo per la revoca del relativo incarico per il venir meno del rapporto fiduciario originario

all’atto della nomina, senza che sia protratto e permanga nel corso dello svolgimento delle funzioni;

Visto l’art.50 comma 8 del TUEL che testualmente dispone: “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal

Consiglio, il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e

alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende e istituzioni”.

Visto l’art.42 comma 2 lett.m) del TUEL che demanda al Consiglio comunale la “definizione degli

indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e

istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso

espressamente riservata per legge”

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n°54 del 28 luglio 2023 sono stati approvati gli indirizzi

per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune di Brindisi presso enti, società, aziende,

organismi e istituzioni.

Preso atto che i suddetti indirizzi stabiliscono all’art.3:

I rappresentanti del Comune presso Enti, Società ed Organismi possono essere revocati dal

Sindaco:

a) quando compiano atti o partecipino a delibere contrastanti con l’interesse e i programmi

dell’Amministrazione Comunale, ovvero in caso di inosservanza delle direttive impartite dal

Sindaco;

b) quando si verifichino fatti o circostanze tali da incidere sulla natura fiduciaria del rapporto,

inficiandolo;

c) quando omettano, anche per una sola volta, l’adempimento della relazione semestrale di cui

al precedente art. 2;

d) per il sopravvenire di incompatibilità previste dalla Legge. La proposta di revoca deve essere comunicata dal Sindaco alla Conferenza dei Capigruppo. Il Sindaco provvede alla loro sostituzione con le modalità previste per la nomina e la

designazione

Dato atto che nella seduta della Conferenza dei Capigruppo del 18 marzo 2026 è stata comunicata la

proposta di revoca dell’A.U.

Rilevato che dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono che le nomine e le revoche di amministratori

societari, attribuiti al socio pubblico non esulino dalle tradizionali vicende normate dal diritto societario, per

cui gli amministratori sono revocabili, salvo il diritto eventuale al risarcimento, se revocati senza giusta

causa.

Dato atto che per economia dei mezzi s’intendono qui riportati testualmente i motivi da 1) a 7) di cui alla

predetta delibera G.C. n°111 del 17 marzo 2026 per confermarla quali cause oggettive che hanno

compromesso il rapporto fiduciario con l’Avv. Palladino, sotteso all’atto della nomina, in virtù della

prerogativa dell’ente pubblico di tendere verso la maggiore conformità possibile dell’azione aziendale

all’indirizzo politico/amministrativo dell’Ente stesso di riferimento.

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito poiché la pregnante sintomatologia di fatti e circostanze enucleati

mina radicalmente il carattere fiduciario della nomina che è oggettivamente risultato non perdurare durante

l’esercizio del mandato ricevuto. Peraltro i comportamenti rilevati sono tali da precarizzare l’organizzazione

aziendale, ossia uno dei principali fattori del piano di risanamento triennale della Brindisi Multiservizi S.r.l.,

approvato con delibera del Consiglio comunale n°67 dell’1 agosto 2025, ed infatti, oltre a disarticolare il

rapporto con l’unico socio, scompaginano l’assetto di compiti e responsabilità, implementano le fasi

contenzione con personale e collaboratori, confondono l’assetto che dovrebbe essere stabile, dei flussi

comunicativi interni ed esterni e, in definitiva, rendono difficile il raggiungimento degli obiettivi strategici

del risanamento e del rilancio della Società.

Ritenuto per tutto quanto espresso di procedere alla revoca del mandato dell’Amministratore Unico della

Società Brindisi Multiservizi S.r.l.

REVOCA

per tutto quanto motivato in narrativa, l’Avv. Rossana Palladino dal corrispondente incarico di

Amministratore Unico della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. a totale capitale comunale;

NOMINA

transitoriamente e per il solo tempo necessario all’espletamento del procedimento ad evidenza pubblica per la

provvista triennale della figura dell’Amministratore Unico, il Dott. Vittorio Notarpietro nato a Ostuni (Br) il

19 marzo 1963, residente a Bari in Via Vito Nicola di Tullio civ. 23 – Cod.Fisc. NTRVTR63C19G187T

DISPONE

di notificare il presente atto all’Avv. Rossana Palladino, Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi

S.r.l. e di trasmetterne copia al Revisore Unico della Società, ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai Sigg.ri

Assessori, ai Sigg.ri Dirigenti, alle OO.SS. territoriali e aziendali della Società partecipata.

di dare atto che il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line ai fini della generale conoscenza.

MARCHIONNA GIUSEPPE