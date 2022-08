BMS, QUARTA (F.I.): “HO CHIESTO  DI CONVOCARE URGENTEMENTE UNA COMMISSIONE ALLA PRESENZA DI SINDACATI, AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI E ASSESSORI”

In qualità di vice-presidente della commissione Bilancio ho chiesto ufficialmente questa mattina al presidente Dosio Prete la convocazione urgente e straordinaria, alla presenza di sindacati, assessori, dirigenti e amministratore unico della partecipata, di una seduta per discutere dei problemi gestionali che attanagliano la Brindisi Multiservizi, con particolare riguardo ai sistematici ritardi nei pagamenti dei lavoratori, che giustamente non possono tollerare oltre tale condizione.

Allego la lettera indirizzata al presidente della commissione Bilancio.



Gianluca Quarta, consigliere comunale Forza Italia Brindisi e vice-presidente Commissione Bilancio