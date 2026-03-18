BMS – Revocato l’incarico all’avv. Palladino. “E’ venuto meno il rapporto fiduciario”

Colpo di scena alla Brindisi Multiservizi, la società partecipata del Comune di Brindisi. La Giunta Comunale, infatti, ha deliberato la revoca dell’incarico dell’avvocato Rossana Palladino da amministratice unica della società in house BMS in quanto è venuto a mancare il rapporto fiduciario “per il venir meno dsei requisiti di diligenza, correttezza ed attitudine gestionale”.

Nella delibera si fanno precisi riferimenti alle vicende più scottanti riferiti, in particolare, al ruolo di direttore tecnico, alla gestione conflittuale dei rapporti con le organizzazioni sindacali, ad una discutibile “attività mediatica”. Il tutto, in aggiunta ad interferenze nelle prerogative dell’ente proprietario, alla cessione diretta di auto di servizio a dipendenti della stessa Bms. Il tutto, con l’obiettivo di generare preoselitismo tra i dipendenti contro il socio unico, cioè il Comune di Brindisi. Infine, in delibera vi è anche un riferimento a possibili profili di incompatibilità e di potenziali conflitti di interessi.

Insomma, adesso si chiude la parentesi-Palladino e a Palazzo di Città si dovrà immediatamente guardare al futuro per sperare di sperare ancora in un salvataggio dell’azienda.