BMS – un calendario che scalda il cuore…

𝐔𝐍 𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐂𝐀𝐋𝐃𝐀 𝐈𝐋 𝐂𝐔𝐎𝐑𝐄
Ogni mese, uno sguardo.
Ogni pagina, una storia fatta di attese, speranze e code che non smettono di scodinzolare.
Sono arrivati i Calendari 2026 del Canile Comunale di Brindisi & Infermeria Felina, realizzati da Brindisi Multiservizi con il patrocinio del Comune di Brindisi: un progetto nato per dare voce a chi non può chiederla.
Dentro ci sono loro: i nostri cani e gatti, anime speciali che ogni giorno aspettano una carezza, una casa, una seconda possibilità
𝐈𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐚𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐫à 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢 è 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚, garantendo cure, attenzioni e dignità a ogni ospite del canile.
𝐎𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 è 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨:
• 𝐂𝐚𝐟𝐟è 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨, 𝐯𝐢𝐚 𝐀𝐩𝐩��𝐚 𝟔𝟑
• 𝐀𝐃 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐮𝐜𝐜𝐡𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐃𝐞 𝐍𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨, 𝐯𝐢𝐚 𝐅. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟔𝟐
• 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐓𝐨𝐩 𝐆𝐲𝐦, 𝐯𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞
• 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢, 𝐯𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯. 𝐒𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐭𝐨
Scegli di iniziare il 2026 con un gesto d’amore.
Regala (o regalati) un calendario che non segna solo i giorni… ma cambia delle vite 🐾💚
📞 Info e prenotazioni (whatsapp)
338 271 7894
371 667 8497
347 607 4741