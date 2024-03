BNL, Pesce d’aprile anticipato

Fila interminabile questa mattina presso gli uffici della Questura di Brindisi per le denunce di tanti correntisti della BNL che si son visti bloccare somme ingiustificate dai propri conti correnti nella notte scorsa. Un disguido del computer, cosi pare dopo le prime rassicurazioni date ai malcapitati, avrebbe praticamente moltiplicato per 9 una somma da pagare per utenze varie in scadenza oggi con accredito bancario. Somme che andrebbero da alcune centinaia di euro a 12 mila euro. Paura tra i correntisti, ma pare che tali somme, dagli estratti conto, non fossero già’ state prelevate oggi. Ma il saldo contabile dei vari conti ha allarmato tutti tanto da andare a denunciare l’accaduto. Si auspica che BNL chiarisca l’equivoco pasquale.