BOLLETTE GAS – AMATI: PROPOSTA DI LEGGE SIA DICHIARATA PRIORITA’ DA EMILIANO E CAPONE

Bollette gas, Amati: “Proposta di legge sia dichiarata priorità da Emiliano e Capone”

Dichiarazione del Consigliere regionale Fabiano Amati, commentando il rinvio nella seduta odierna della I Commissione della proposta di legge per ridurre il prezzo del gas.

“La nostra proposta di legge regionale sugli sconti continuativi sulle bollette del gas deve essere dichiarata prioritaria dal Presidente della Giunta regionale e dalla Presidente del Consiglio regionale, affinché gli organismi tecnici si possano dedicare prioritariamente a questa missione. La rilevanza della questione emerge, con riferimento alla nostra proposta, perché si tratta di applicare misure compensative continuative sulla base di una legge statale del 2004 con cui si autorizzarono le regioni a disporre due tipi diversi di compensazioni – territoriali e ambientali – così come stabilito dalla Corte costituzionale. Qualora la legge fosse approvata nel più breve tempo possibile, magari con la collaborazione di tutti nel migliorarla oppure nel renderla sempre più aderente al dettato normativo statale, ci ritroveremmo con notevoli risparmi in favore delle famiglie, perché il meccanismo da noi proposto non agisce sulla destinazione in bolletta delle somme promesse da Tap e Snam relative a investimenti volontari mai accettati, ma su una quota fissa di compensazioni sul gas transitato dal gasdotto. Il dibattito di questi giorni e in particolare quello sulle compensazioni sta facendo emergere la scarsa lungimiranza delle politiche di contrasto alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, in generale, e di Tap in particolare. Si sta in qualche modo comprendendo quanto la scelta fosse già di suo fortemente ambientalista, decisamente prospera e senza alcun dubbio pacifista, una gamma di caratteristiche che oggi si sta pure allargando alla funzione sociale attuata attraverso le compensazioni da destinare a ridurre i costi della vita”.