BOLLETTE GAS E TAP – AMATI: CONFINDUSTRTIA AMMETTE OCCASIONE PERSA PER COMPENSAZIONI. SIA DA LEZIONE PER I “NO A TUTTO”

Bollette gas e Tap, Amati: “Confindustria ammette l’occasione perduta su compensazioni. Sia da lezione per i no-a-tutto”

Dichiarazione del consigliere regionale del PD Fabiano Amati.

“Confindustria Puglia ha ammesso oggi in Commissione quanto sia stato folle e autodistruttivo sostenere la posizione del no-a-tutto sul gasdotto TAP e su altre infrastrutture energetiche, perché nell’ambito del procedimento di autorizzazione dei lavori avremmo potuto ottenere forse molto di più di quanto oggi stiamo cercando di avere in termini di compensazioni territoriali.

Per uno come me, che in quasi solitudine ha sempre sostenuto l’importanza e l’utilità di queste infrastrutture energetiche, questo rappresenta un titolo di merito per poter chiedere alle aziende interessate e a Confindustria di non ostacolare il procedimento di approvazione della mia proposta di legge sugli sconti in bolletta, attraverso le compensazioni territoriali, e anzi di mostrarsi altamente collaborativi anche in vista di nuove e più importanti iniziative da sostenere senza alcuna remora”.