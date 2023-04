BOLLETTE- NEL 2023 PMI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO PAGHERANNO GAS E LUCE 2 MILIARDI DI EURO IN PIU’ RISPETTO AL 2021

Per Confesercenti la flessione dei costi energetici di questo periodo non è sufficiente per dare

respiro alle piccole e medie imprese del commercio e del turismo, che nel 2023 pagheranno bollette di

gas e luce 2 miliardi di euro in più rispetto al 2021. “Se da una parte il DL Bollette approvato dal

Governo – commenta così il comunicato nazionale Confesercenti il presidente provinciale Michele

Piccirillo – prosegue sulla strada della mitigazione della crescita dei prezzi dell’energia, dall’altro si

affida molto alla spontanea riduzione dei prezzi. Dai 18 miliardi stanziati con la legge di bilancio per

il primo trimestre 2023 si è passati infatti a soli 3,8 miliardi per il periodo tra aprile e giugno. Una

riduzione dell’80% a fronte di una riduzione del 20% circa del costo delle bollette. Risorse insufficienti

per salvaguardare le PMI italiane. La riduzione delle misure contro il caro-bollette è stata quindi più

drastica di quanto previsto, per l’impatto che i costi energetici hanno ancora sulle piccole imprese del

commercio, del turismo e della ristorazione. Rispetto al 2022 le tariffe sono calate, ma sono comunque

più alte rispetto al 2021, prima dell’esplosione dei prezzi di energia e gas: pur considerando che da

aprile si dovrebbero registrare, in bolletta, delle consistenti riduzioni, un bar sosterrà quest’anno costi

ancora oltre il 21% più elevati di quelli di 2 anni fa, un negozio di ortofrutta il 15% in più”. Per le

famiglie la situazione non è troppo differente: la bolletta energetica sta scendendo, ma resta ad un

livello molto elevato, soprattutto a causa, anche qui, della componente elettrica: nel 2023 gli italiani

pagheranno 39 miliardi, 7,8 miliardi in più rispetto a due anni fa. Confesercenti invita a monitorare

attentamente l’impatto del taglio dei sostegni per essere pronti a rafforzarli nuovamente in caso questo

fosse ancora eccessivo per le piccole attività economiche.