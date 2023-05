Bomba d’acqua nel primo pomeriggio a Francavilla Fontana dove si sono registrati allagamenti che hanno provocato notevoli danni, soprattutto nel rione Musicisti e in via Di Vagno. Centinaia le richieste di intervento giunte al centralin o dei vigilid el fuoco che hanno dato priorità, ovviamente, alle situazioni di pericolo per la vita delle persone. Disagi anche in un reparto dell’ospedale Camberlingo che si è completamente allagato.