BOMBA D’ACQUA SU CERIGNOLA – RINVIATA LA PARTITA DEL BRINDISI

Non si è giocato il match tra Cerignola e Brindisi. La partita, valida per la 36esima giornata del campionato di Serie D, girone H, è stata infatti rinviata a data da destinarsi. Un forte nubifragio si è abbattuto in giornata sulla città rendendo impraticabile il terreno di gioco (sintetico) del “Monterisi”. Troppa acqua a bordo campo e addirittura sotto il manto erboso. Anche gli spogliatoi versano in condizioni disastrose. Le due squadre, contrarie alla disputa dell’incontro, hanno atteso qualche ora per la decisione ufficiale della LND, giunta dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Sarà importante e difficile stabilire, ora, la data del recupero, poiché il Cerignola mercoledì 11 sarà impegnato nella semifinale di Coppa Italia (sempre allo stadio Monterisi) contro la Torres. Il Brindisi attende, l’aritmetica per la salvezza è rimandata anche se potrebbero bastare alcuni risultati favorevoli dagli altri campi.