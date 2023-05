“BONSAI WORLD” E’ STATO UN SUCCESSO!

Un successo andato oltre le più rosee aspettative “Bonsai World”, il giardino di bonsai di David Masi, iniziativa ideata e curata di Marcello Caforio e allestita nel chiostro del monastero di S. Maria di Cotrino, a Latiano.

La mostra, organizzata per festeggiare il 100º anniversario della presenza a Latiano dei monaci Cistercensi, è stata visitata da quasi 5.000 persone, provenienti non solo dalla provincia di Brindisi, ma anche da Taranto e Lecce.

“È stato un significativo momento di condivisione e di promozione del Monastero e di tutto il territorio- commenta il PriorePadre Antonio Semerano. Moltissimi cittadini non avevano mai vissuto l’emozione che genera entrare nel nostro Santuario, grazie a Bonsai World questa esperienza è stata fatta nella maniera più suggestiva e intensa possibile. In tre giorni, abbiamo accolto persone curiose, entusiaste ed emozionate. Tantissime venute per la prima volta a Latiano per visitare la nostra mostra. Un sentito ringraziamento da tutta la Comunità dei padri Cistercensi va a coloro i quali ci hanno sostenuto in questa meravigliosa avventura: oltre a Marcello Caforio e David Masi, grazie di cuore al maestro di Erhu, Angelo Guarini; a Confindustria Brindisi e al suo presidente Gabriele Lippolis; alla nostra madrina, la principessa Fabrizia Dentice di Frasso, alla Stampa; ai partner e a tutti gli amici che hanno lavorato senza sosta per garantire la perfetta riuscita della iniziativa”.

La mostra, costituita da 100 esemplari unici di bonsai, vere e proprie opere scultoree viventi, è stata finalizzata a far conoscere la storia millenaria dei monaci e lo scambio simbiotico intessuto con il territorio, sin dal loro insediamento in provincia di Brindisi.