Borromeo: “Definiti i nuovi orari del parcheggio della Scuola Salvemini”

Sono stati aggiornati e resi nuovamente chiari i nuovi orari di fruizione dell’area parcheggio presso la Scuola Salvemini, a Brindisi.

Nel dettaglio, i nuovi orari sono:

dal lunedì al giovedì: dalle ore 18:00 alle ore 22:00

venerdì: dalle ore 18:00 alle ore 24:00

sabato, domenica e festivi: h24 (00:00 – 24:00)

Un intervento semplice ma concreto, accompagnato da una cartellonistica ben visibile, che consente finalmente ai cittadini di conoscere con precisione quando l’area è utilizzabile.

In una città come Brindisi, dove la carenza di parcheggi nel centro storico è una criticità ormai nota da tempo, anche soluzioni come questa possono rappresentare un piccolo ma importante aiuto, sia per i residenti che per i fruitori occasionali.

Un segnale positivo anche in ottica turistica: rendere i servizi più accessibili e comprensibili è un passo fondamentale per migliorare l’accoglienza e sostenere le attività commerciali del centro.

Mario Borromeo

Capogruppo FDI