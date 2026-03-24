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Borromeo: “Definiti i nuovi orari del parcheggio della Scuola Salvemini”

Sono stati aggiornati e resi nuovamente chiari i nuovi orari di fruizione dell’area parcheggio presso la Scuola Salvemini, a Brindisi.
Nel dettaglio, i nuovi orari sono:

  • dal lunedì al giovedì: dalle ore 18:00 alle ore 22:00
  • venerdì: dalle ore 18:00 alle ore 24:00
  • sabato, domenica e festivi: h24 (00:00 – 24:00)
    Un intervento semplice ma concreto, accompagnato da una cartellonistica ben visibile, che consente finalmente ai cittadini di conoscere con precisione quando l’area è utilizzabile.
    In una città come Brindisi, dove la carenza di parcheggi nel centro storico è una criticità ormai nota da tempo, anche soluzioni come questa possono rappresentare un piccolo ma importante aiuto, sia per i residenti che per i fruitori occasionali.
    Un segnale positivo anche in ottica turistica: rendere i servizi più accessibili e comprensibili è un passo fondamentale per migliorare l’accoglienza e sostenere le attività commerciali del centro.

Mario Borromeo
Capogruppo FDI

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