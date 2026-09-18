Borromeo (Fdi) :”A Grottaglie nuovi voli, a Brindisi si perdono collegamenti e lavoro. Presidente Decaro, perché?”

Mentre il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro annuncia un prossimo avviso pubblico per attivare 12 voli settimanali verso Roma e Milano Linate dall’aeroporto di Grottaglie, con l’obiettivo di rafforzare la rete aeroportuale regionale e superare i vincoli legati alla vicinanza con gli scali di Bari e Brindisi, a Brindisi accade qualcosa che merita una risposta.

Vengono sospesi i collegamenti con Bucarest e Cracovia, nonostante una stagione caratterizzata da voli sold out, mentre il traffico aereo diminuisce e tanti lavoratori impiegati nei diversi settori dell’Aeroporto del Salento vengono mandati a casa, con un forse arrivederci all’anno prossimo.

Da un lato si annunciano nuove opportunità e investimenti, dall’altro il nostro aeroporto perde collegamenti, passeggeri e occupazione.

Se la crescita dei volumi aerei in Puglia è una priorità e, come afferma il presidente Decaro, occorre governare i flussi evitando squilibri all’interno della rete aeroportuale regionale, allora è legittimo chiedere come si intenda tutelare concretamente lo scalo di Brindisi e il suo territorio.

Presidente Decaro, una domanda soltanto: PERCHÉ?