Borromeo (FDI): “Approvato il nuovo regolamento per acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer”

Nella seduta di ieri il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer, uno strumento che aggiorna una materia profondamente cambiata negli ultimi anni e che offre finalmente una disciplina più moderna, chiara e vicina alle esigenze degli operatori.

Come Capogruppo di Fratelli d’Italia esprimo grande soddisfazione e gratitudine perchè le integrazioni presentate dal nostro gruppo consiliare sono state tutte recepite nel testo definitivo del regolamento.

Si tratta di alcuni emendamenti elaborati dopo un confronto costante con imprenditori, professionisti e tecnici del settore, con l’obiettivo di migliorare il provvedimento senza stravolgerne l’impianto, rendendolo maggiormente aderente all’evoluzione delle professioni e delle tecnologie oggi utilizzate.

Tra le principali novità introdotte vi sono una disciplina più aggiornata delle nuove attività legate al permanent make-up, alla dermopigmentazione e al microneedling, una maggiore flessibilità nei requisiti strutturali dei locali, il rafforzamento delle norme in materia di sicurezza e igiene, una migliore regolamentazione delle attività svolte a domicilio in occasione di cerimonie ed eventi e, soprattutto, un più chiaro riconoscimento delle diverse professionalità che operano nel settore.

Particolarmente significativo è il lavoro svolto anche per valorizzare e disciplinare in maniera più puntuale le attività di tatuatori e piercer, categorie che negli ultimi anni hanno conosciuto una forte crescita professionale e che meritavano una regolamentazione chiara, moderna e rispettosa delle specificità delle rispettive attività.

Questo regolamento rappresenta un equilibrio tra tutela della salute pubblica, semplificazione amministrativa e sostegno alle imprese, offrendo agli operatori regole più certe e facilmente applicabili senza rinunciare agli indispensabili standard di sicurezza.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento, innanzitutto, ai componenti della Commissione Attività Produttive per il lavoro svolto con spirito costruttivo durante l’iter di esame del provvedimento. Un ringraziamento va inoltre all’Assessore alle Attività Produttive, Giuseppe De Maria, per la costante disponibilità al confronto, agli uffici comunali che hanno curato la predisposizione del regolamento, alle associazioni di categoria e a tutti gli operatori del settore che hanno voluto offrire suggerimenti, osservazioni e contributi concreti, consentendo di migliorare ulteriormente il testo approvato.

Quando le istituzioni ascoltano chi vive quotidianamente il territorio e le categorie produttive, il risultato non può che essere un provvedimento più efficace, condiviso e realmente utile per la comunità.

A tutti gli operatori del settore rivolgo infine il mio augurio di buon lavoro, con la convinzione che questo nuovo regolamento possa rappresentare uno strumento capace di accompagnare la crescita di un comparto che contribuisce in maniera importante all’economia e all’occupazione della nostra città.

Mario Borromeo

Capogruppo FDI

Presidente Commissione Att.Produttive