Borromeo (fdi): solidarietà ai vigili del fuoco

Non posso esimermi dall’ esprimere pieno appoggio, supporto e massima condivisione alle rimostranze esposte pubblicamente oggi dai colleghi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi per tramite di uno sciopero sindacale.

Tra le criticità in essere vi è soprattutto quella riguardante la carenza di risorse umane ed efficienza dei mezzi a disposizione non adeguatamente dimensionati alle richieste quotidiane di soccorso.

Il ricorso alle procedure di “triage” per la gestione degli interventi è una pratica che dovrebbe essere utilizzata esclusivamente durante le macro emergenze, negli eventi non previsti , durante una calamità e non nella quotidianità, assolutamente non in maniera ordinaria tramutando l’ occasionalità in abitudine e questo scenario , difficile e rischioso per tutti gli operatori, desta molta preoccupazione anche per la sicurezza della comunità locale.

Per ragioni di opportunità ho sempre evitato l’esposizione pubblica delle mie posizioni preferendo un’ operato più discreto per non lasciare spazio a strumentalizzazioni politiche, ma da Vigile del Fuoco e rappresentante istituzionale dei cittadini di Brindisi in forza al partito di governo di questa nazione , davanti ad uno stallo che sembra non arrivare mai ad una soluzione ritengo doveroso e non più procrastinabile portare la discussione all’ attenzione degli organi preposti, con l’auspicio che sia immediatamente presa in carico dal partito di appartenenza che esprime figure apicali come presenze proprio nel Ministero di riferimento

Mario Borromeo

Consigliere Comunale FDI