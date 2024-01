Borromeo (Fdi) sulla Sanità : “Non ci servono proclami, ma soluzioni e scuse dalla Regione”

Borromeo sulla Sanità : “Non ci servono proclami, ma soluzioni e scuse dalla Regione”.

Leggo con stupore alcune dichiarazioni di noti rappresentanti locali, alcuni dei quali addirittura al governo in Regione, che pensano bene di condividere a mezzo stampa la notizia, dopo un lungo letargo durato circa 3 anni, del loro improvviso risveglio.

È bene sì, proprio di oggi la notizia che la Commissione Sanità della Regione Puglia, si è riunita per affrontare la questione “Radiologia Interventistica dell’ Ospedale A.Perrino”, assenza che ha condannato decine e decine di famiglie Brindisine e non solo a macinare chilometri ,quando la fortuna è stata loro compagna o addirittura e purtroppo a piangere i propri cari.

Che senso ha oggi fare proclami?

Forse qualcuno crede veramente che i Brindisini abbiano “l’anello al naso”.

La realtà dei fatti dice altro : quel reparto è chiuso da anni, circa tre e non da ieri.

Non si può che prendere atto, quindi, di una cruda verità : Il “grido di sofferenza” che da troppo tempo la sanità della provincia di Brindisi continua a diffondere a quanto pare è stato solo un “debole sibilo”, fino ad oggi, per le orecchie del Governo regionale. Udito che pare funzioni meglio per altre realtà pugliesi.

Provoca davvero tanta indignazione la lettura di certi comunicati, e non solo allo scrivente, ma ad un ‘intera comunità cittadina che non è più disposta ad accettare la trasformazione di una tematica così importante in misera propaganda politica portata avanti proprio da chi, invece, dovrebbe limitarsi a chiedere probabilmente scusa per aver sottovalutato l’evolversi del disastro sanitario locale e di conseguenza messo a repentaglio la salute di migliaia di cittadini, macchiandosi di una colpa ben più grave : un assordante silenzio!

Il tempo di quel silenzio è finito, Brindisi pretende rispetto, pretende soluzioni concrete e non annunci.

Che sia fatta luce su troppi anni di ombre, e questa volta la politica locale non esiterà ad accendere tutti i “fari” necessari su questa ormai insostenibile situazione.

Mario Borromeo

Consigliere Comunale FDI