Borromeo: Gli esercenti brindisini protagonisti dello sviluppo della città

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Attività Produttive, Mario Borromeo, coglie l’occasione della bellissima iniziativa organizzata dagli esercenti di Via Conserva per esprimere il suo più sincero ringraziamento e apprezzamento a tutti gli esercenti della Città di Brindisi.

“Voglio ringraziare tutti gli esercenti che da tempo ci regalano splendide iniziative soprattutto nel Centro storico, sul lungomare, sui corsi e in altre zone della nostra Città”, dichiara Borromeo. “Spesso colmano le mancanze delle varie amministrazioni comunali e a tutti loro va un plauso per la loro dedizione e impegno nel promuovere la nostra Città e renderla più viva e attraente”.

Borromeo sottolinea l’importanza del ruolo degli esercenti nello sviluppo economico e sociale della Città, e assicura che l’Amministrazione Comunale è impegnata a sostenere e promuovere le loro iniziative.

“In particolare, voglio esprimere il mio apprezzamento per l’ultima iniziativa organizzata dagli esercenti di Via Conserva, che ha regalato alla nostra Città 2 giorni di grande affluenza e ha valorizzato il nostro territorio”, conclude Borromeo. “Un grazie a tutti gli esercenti per il vostro impegno e la vostra passione, e un augurio di continuare a lavorare insieme per il bene della nostra Città”.

Mario Borromeo

Consigliere Comunale di Fdi

Presidente della Commissione Attività Produttive