BORROMEO: MAGGIORE SICUREZZA CON LA POLIZIA LOCALE NELLE SCUOLE

Borromeo :” maggiore sicurezza con Polizia Locale nelle scuole,deterrente contro il bullismo”

Con l’inizio delle scuole occorre essere preparati a predisporre tutte le misure di prevenzione a tutela di eventuali problematiche che potrebbero verificarsi a danno degli studenti.

Sono molte le segnalazioni dei cittadini che rilevano elementi di pericolosità durante gli orari di entrata ed uscita dalle scuole imputabili all’ aumento del traffico veicolare in prossimità delle stesse e alle soste di autovetture che ostacolano visibilità e viabilità pedonale, soprattutto per gli alunni diversamente abili.

Probabilmente quanto predisposto negli anni precedenti non è stato sufficiente e quindi ho ritenuto opportuno sottoporre ,in commissione consiliare, al Comandante l’ invito a valutare l’utilizzo di presidi di Polizia Locale ai varchi di entrata e uscita degli edifici scolastici con particolare attenzione proprio alla gestione dei traffici.

Inoltre, da non sottovalutare l’importanza della presenza di un pubblico ufficiale anche come deterrente contro potenziali episodi tra adolescenti configurabili come atti di bullismo.

Questi ultimi rappresentano una piaga sociale, un fenomeno da tenere sotto controllo, perché oltre ad essere fisicamente lesivo per le vittime , sancisce problematiche di carattere psicologico nella crescita di ogni ragazzo o ragazza.

Ho raccolto la disponibilità del Comandante ad organizzare il servizio previo approfondimenti su risorse disponibili, in ordine di priorità ed esigenze di questo ultimo.