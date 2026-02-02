Borromeo: via al nuovo regolamento per acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer

Da oggi, come Presidente della Commissione consiliare Attività Produttive, avviamo ufficialmente l’analisi del nuovo regolamento comunale per le attività di acconciatori ed estetisti, un provvedimento importante che si estende anche alle attività di tatuatori e piercer.

Parliamo di settori in continua crescita, che meritano regole più chiare, tutele adeguate e un quadro normativo moderno, capace di accompagnare il lavoro degli operatori e, allo stesso tempo, di creare nuove opportunità per chi investe e lavora a Brindisi.

Il nostro obiettivo è affrontare questo percorso con spirito costruttivo, ascoltando le categorie e lavorando per un regolamento che sia realmente utile allo sviluppo delle attività produttive della città.

Nel corso dei lavori in Commissione, particolare attenzione sarà dedicata alle principali migliorie introdotte dal nuovo regolamento, tra cui:

estensione del regolamento anche alle attività di tatuatore e piercer, finora non disciplinate a livello comunale;

avvio dell’attività più rapido, con possibilità di iniziare dal giorno stesso di presentazione della SCIA; regole chiare per l’affitto di poltrona e cabina, ora previste anche per tatuatori e piercer;

disciplina esplicita della coesistenza di più attività nello stesso locale, per superare incertezze interpretative;

rafforzamento e aggiornamento degli standard igienico-sanitari, in linea con le più recenti disposizioni regionali;

ecc…

Un percorso che vogliamo costruire insieme alle categorie interessate, con l’obiettivo di dare alla città uno strumento più moderno, chiaro e realmente funzionale allo sviluppo delle attività economiche.

Mario Borromeo

Consigliere Comunale FDI

Presidente CCCP Att.Produttive