Botta e risposta – La Casa dei Moderati risponde al Pd

Ecco il documento della Casa dei Moderati:

Ma che fine ha fatto il vecchio glorioso Partito democratico di Brindisi, con le sue intelligenze , le sue tensioni morali, la sua voglia di confrontarsi, di crescere nel dibattito democratico pur nella diversità di vedute .

La Casa dei Moderati nel suo comunicato non ha parlato di Consiglieri del Pd , bensì di Centro sinistra , ma il genio della comunicazione di questo partito ha applicato il vecchio detto “Excusatio non petita accusatio manifesta”.

Povero PD ,un partito la cui comunicazione oggi , in citta’ e’ fatta forse da fantomatici giornalisti che scrivono magari durante l’orario di lavoro presso Enti pubblici, sarebbe interessante verificare questo nostro dubbio.

La Casa dei moderati cari ex assessori trombati del Pd , non ha bisogno ne’ di urlare ne’ di fare la voce grossa , non ha bisogno di occupare poltrone per forza, o posti di potere o di gestione , perche’ il consenso ottenuto alle ultime elezioni amministrative sono la dimostrazione della validità del progetto politico, il risultato ottenuto, il 6% dei voti, e’ servito a far vincere una coalizione , quella di Centro Destra ed ha prodotto la sconfitta della vostra coalizione.

La lezione non vi e’ servita, avete svenduto il Sindaco uscente Riccardo Rossi , persona perbene, per consegnarvi totalmente alla volonta’ barese di un candidato sindaco dei 5 stelle , quasi tutti i consiglieri uscenti non sono stati rieletti, non parliamo degli assessori , insomma un fallimento politico totale.

Avete l’ardire di criticare le vostre stesse scelte , sperando che i cittadini brindisini dimentichino che gli artefici del disastro del Comune e solo opera vostra e della vostra gestione ventennale.

Appena insediato il nuovo Consiglio Comunale avete perso il vostro ex capogruppo dichiaratosi indipendente, strada facendo avete recuperato il consigliere Comunale del Movimento Regione Salento, partito di Centro destra, che vi ha costretto ,dopo essere stato cacciato dal Partito Democratico dal Presidente Emiliano durante il governo Consales , ha rientrare pretendendo di fare anche il Consigliere Provinciale . Bella coerenza , bella prospettiva politica , non ci meraviglieremo se il prossimo candidato sindaco possa essere l’ultimo acquisto fatto o magari in alternativa il prossimo candidato alle regionali.

Se cio’ accadesse per noi non sarebbe un problema, ma per il Pd forse si.

Chiudiamo chiedendovi due cose una, chi rappresenta l’ala moderata della vostra coalizione? Che fine hanno fatto i moderati di Centro Sinistra ? La seconda ,cercate di parlare di piu’ con il vostro partito regionale atteso che la Casa dei moderati interessa a molti , forse perche’ chi e’ a Bari ha piu’ lungimiranza politica o perche’ il livello politico e’ piu’ alto.

Dimenticavamo un ultima cosa ,continuate pure a parlare con i singoli consiglieri comunali ondivaghi , che oggi strumentalizzate, il loro misero consenso non vi servirà a vincere le elezioni ma contribuirà ad allontanare dal vostro partito tutta quella gente e quel elettorato che ha sempre visto nel partito Democratico un chiaro riferimento progressista e non il PD ,Partito dei DINOSAURI.

Segreteria Cittadina Casa dei Moderati

Segreteria Provinciale Casa dei Moderati