“Botteghe Aperte, Oria – Pop-up Shops”

L’estate salentina si riaccende tra arte, musica e artigianato nel cuore del centro storico

Oria (BR) – L’Associazione ETS Pillaai con Maria Cristina Carbone nella sua figura di Presidente , presenta “Botteghe

Aperte, Oria – Pop-up Shops”, un progetto che punta a riaccendere la vita culturale, turistica e commerciale di una delle

vie più suggestive del centro storico di Oria nel cuore del Salento, Via Roma.

Un tempo fulcro dell’attività economica cittadina, questa storica strada ha vissuto per decenni una lunga stagione di

silenzio, con le serrande dei negozi abbassate e il fermento commerciale solo un ricordo.

Oggi, grazie a Botteghe Aperte, torna a vivere con una nuova energia: per tutta l’estate 2025 – nei mesi di luglio, agosto e

settembre – numerosi pop-up shops prenderanno vita negli spazi delle vecchie botteghe, ospitando artigiani e creativi

del territorio.

Il progetto non si limita al rilancio commerciale, ma diventa anche occasione di incontro, cultura e bellezza attraverso una

serie di eventi che animeranno le serate estive.

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 1° luglio, con un evento speciale: ospiti d’onore saranno i giovani musicisti del Sistema

Musica Arnesano, noti per essere i protagonisti del documentario Il Paese degli Archi. Decine di bambini e ragazzi si

esibiranno con violini e violoncelli in un concerto emozionante che trasformerà Piazza Manfredi in un teatro a cielo

aperto.

La serata proseguirà con l’esibizione dell’Acoustic Trio di Sara Rotunno regalando al pubblico atmosfere musicali intime

e coinvolgenti.

Il 13 agosto ci sarà un evento esclusivo, un mega aperitivo sempre nelle vie del centro storico . “Ahpero’ il grande aperitivo

di Botteghe Aperte” offrirà a tutti la possibilità di essere protagonisti di una festa corale dislocata nelle più suggestive vie

del centro storico con varie postazioni drink and food e abili dj che renderanno indimenticabile la serata.

il 19 agosto sarà la volta della seconda edizione di ” Tutta Un’altra Musica il centro storico sotto una luce diversa ” un

delicato e suggestivo evento che vedrà ancora una volta la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese in varie

postazioni tra angoli suggestivi e balconi in centro storico.

Sono in calendario eventi, laboratori, mercatini le cui date saranno a breve disponibili sui nostri social!

“Con Botteghe Aperte vogliamo risvegliare l’anima commerciale e culturale di questa splendida strada, riportando

artigiani, turisti e cittadini a viverla, a scoprirne la bellezza e la storia”, afferma Maria Cristina Carbone, presidente

dell’Associazione Pillaai.

Il progetto è un invito a riscoprire Oria attraverso il suo passato e il suo presente, valorizzando le eccellenze locali e

creando nuove connessioni tra arte, territorio e comunità.

Il progetto vede anche la partecipazione dell’Amministrazione Comunale che ne ha dato il Patrocinio.

Per ulteriori informazioni:

Instagram: pillaai_ets

Facebook: Pillaai

info@pillaai.it