BOTTI DI CAPODANNO – RAGAZZA FERITA ALLA TESTA AD ORIA

Poteva trasformarsi in tragedia l’ennesima bravata di chi a Capodanno mette in mostra la propria idiozia facendo esplodere fuochi pirotecnici. Ad Oria, in piazza Manfredi, poco dopo la mezzanotte era in corso la festa organizzata dall’Amministrazione Comunale quando l’esplosione di una bomba carta ha causato il ferimento alla testa di una ragazza minorenne. La vittima di questa bravata è stata immediatamente soccorsa dal personale della Croce Rossa che l’ha condotta in ospedale a Francavilla dove le sono state estratte delle schegge a pochi centrimetri dalla tempia. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazioni. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, anche con l’ausilio dei filmati delle telecamere attive in zona.