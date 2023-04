BOTTINO DI MEDAGLIE E TITOLI DI CAMPIONI REGIONALE PER GLI ATLETI DEL GRUPPO SPORTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Si sono svolte Domenica 23 Aprile, sulle acque del Mar Piccolo di Taranto, le gare della seconda regata regionale di canottaggio, regata selettiva per gli equipaggi che parteciperanno al secondo meeting nazionale di Piediluco, in programma a metà maggio. Anche in questa occasione, il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “F.Carrino” di Brindisi, presieduto dal Comandante Provinciale P.D. Giulio CAPUANO, guidato dal Funzionario Roberto GALLUZZO ed allenato dal Direttore Tecnico Antonio COPPOLA, ha dato spettacolo, dimostrando il suo valore e raccogliendo i frutti dei buoni allenamenti svolti.

Ad aprire la giornata è il singolo 7.20 categoria Allievi C maschile ed è subito medaglia d’argento per Riccardo CIULLO.

Si prosegue poi con il quarto posto, a pochi secondi dal terzo, di Francesca MARTIGNANO nel singolo categoria under17 femminile, che vale davvero molto: è infatti frutto del costante lavoro fatto negli allenamenti, che ha portato un forte giovamento all’atleta, un miglioramento tecnico e fisiologico, con ancora ampi margini di crescita. Francesca MARTIGNANO ha poi ottenuto un oro, a bordo del quattro di coppia categoria under17 femminile misto con altre società.

Continuando, nel singolo 7.20 categoria Cadetti maschile, Massimiliano LAMENDOLA ottiene un buon terzo posto.

Nella gara del singolo categoria Under19 maschile, è oro con distacco per Nicola CENTONZE, che stacca il pass per il meeting nazionale di Piediluco, diplomandosi Campione Regionale, mentre Matteo PALAZZO ottiene la terza piazza.

I due successivamente, nel due senza categoria Under19 maschile, ottengono un secondo posto, anche questo importantissimo, in quanto garantisce loro un altro pass per la loro imbarcazione al meeting nazionale.

Sempre nel due senza, questa volta categoria Under17 maschile, si diplomano Campioni Regionali Francesco TANZARELLA e Davide PALAZZO, che oltre all’oro portano a casa ben la terza qualificazione al meeting nazionale.

I due, in seguito, otterranno anche un meritato secondo posto, nel due di coppia categoria under17 maschile. Infine, il più piccolo del Gruppo Alessio IAIA, alla sua prima gara, ottiene un grande terzo posto, nel singolo 7.20 categoria Allievi B1 maschile.

Un grande bottino, quindi, quello dei ragazzi del Carrino, che oltre a numerose medaglie, portano a casa ben 3 qualificazioni per il secondo meeting nazionale di Piediluco.

Molto soddisfatti anche il presidente del gruppo, P.D. Giulio CAPUANO ed il responsabile Funzionario Roberto GALLUZZO.

Grande la soddisfazione anche per l’allenatore nonché D.T. Antonio COPPOLA: “sono molto contento dei risultati ottenuti, su ben dieci gare alle quali hanno partecipato i ragazzi abbiamo raggiunto il podio ben nove volte. È sicuramente frutto degli allenamenti e della costanza che ci mettono questi ragazzi, stanno solo raccogliendo i frutti del proprio impegno. Le tre qualificazioni ci fanno capire che abbiamo lavorato molto bene e dobbiamo continuare così, in vista del meeting di Piediluco e dei Campionati Italiani a seguire sperando di poter risolvere alcuni problemi organizzativi per le trasferte sempre più costose ed impegnative per le famiglie….”