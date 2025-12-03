Boxe Iaia -Allenamento dei bambini con segno rosso per la condanna della violenza sulle donne

Seduta di allenamento straordinaria dedicata ai più giovani allievi della Boxe Iaia Brindisi, un appuntamento speciale ideato dal Maestro Carmine Iaia e arricchito dalla presenza e dal contributo tecnico di Luigi Iaia, figlio del maestro e punto di riferimento per i piccoli pugili della palestra.



L’iniziativa ha assunto un valore particolarmente simbolico: tutti i bambini hanno infatti svolto l’allenamento con un segno rosso dipinto sulla guancia, gesto semplice ma potente per testimoniare la loro condanna verso la violenza sulle donne. Un momento carico di emozione ha visto gli allievi uniti in un applauso dedicato a una loro giovane compagna di allenamento, espressione di vicinanza, rispetto e consapevolezza verso un tema che, pur riguardando il mondo degli adulti, trova terreno fertile anche nell’educazione sportiva dei più piccoli.



La Boxe Iaia conferma così il suo impegno non solo nella crescita tecnica e sportiva dei ragazzi, ma anche nella formazione umana e sociale, promuovendo valori fondamentali come il rispetto, la sensibilità e il rifiuto di qualsiasi forma di violenza.



Nel corso dell’evento, il Maestro Carmine Iaia ha dichiarato:

«Questa iniziativa è parte integrante della programmazione della Boxe Iaia Brindisi. Da sempre siamo attenti alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e contro tutte le principali piaghe sociali, dal bullismo al cyberbullismo fino all’istigazione al suicidio. Credo fermamente che lo sport, soprattutto quando coinvolge i più piccoli, debba essere uno strumento educativo potente, capace di trasmettere valori sani e di formare cittadini migliori».



La palestra rinnova il suo impegno nel portare avanti attività e momenti formativi che uniscano sport e coscienza civile, certi che la cultura del rispetto nasca proprio in luoghi come questo, dove disciplina e umanità camminano fianco a fianco.



