BOZZETTI (M5S): DESTINATI AL MASTER DI II LIVELLO “PORT CITY SCHOOL” 10.000 EURO DEL TAGLIO DI STIPENDI DEGLI ULTIMI MESI DELLA SCORSA LEGISLATURA

Brindisi. Bozzetti: “Destinati al master di II livello “Port City School” 10.000 euro del taglio stipendi degli ultimi mesi della scorsa legislatura”

L’ex consigliere regionale del M5S Gianluca Bozzetti ha destinato 10.000 euro derivanti dal taglio degli stipendi degli ultimi mesi della scorsa legislatura alla realizzazione del MASTER di II livello “PORT CITY SCHOOL”, un aiuto concreto a chiunque voglia intraprendere questo percorso.

La prima edizione del master prenderà il via nelle prossime settimane a Brindisi: l’obiettivo è formare nuove figure professionali in grado di gestire le Autorità portuali e gli Enti locali a esse connessi che possano sia accrescere la competitività del sistema portuale pugliese, che approfondire il legame tra la città e il porto, che ha un ruolo cruciale nello sviluppo urbano e per un’economia sostenibile. Il progetto didattico, promosso nell’ambito delle iniziative del Consorzio SUM City School presieduto da Gianfranco Dioguardi, è il risultato di un’alleanza virtuosa tra istituzioni, enti e soggetti privati come le Università degli Studi di Bari e Ca’ Foscari di Venezia, ANCI nazionale, la Fondazione Gianfranco Dioguardi e le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Settentrionale.

“Con i consiglieri del M5S – spiega Bozzetti – abbiamo deciso di donare i 60.000 euro delle restituzioni della fine della scorsa legislatura alle realtà dei nostri territori, io ho deciso di destinare i 10.000 euro della nostra provincia all’iniziativa del Master. Sono felice di aver contribuito alla realizzazione di questo importante progetto, che mette al centro il porto di Brindisi e il suo sviluppo per la crescita della città. Da consigliere avevo promesso la realizzazione di un progetto che potesse dare nuova linfa al territorio e oggi posso dire che quella promessa è stata mantenuta con l’avvio di questo percorso di studi all’avanguardia, destinato ad amministratori locali, imprenditori, professionisti e giovani laureati. L’auspicio è che questa prima edizione sia l’inizio di un lungo cammino. Dispiace che anche in questa occasione l’amministrazione comunale non abbia compreso l’importanza di questo master, limitandosi solo alle belle parole. Un atteggiamento che non sorprende, visto il modo di governare la città: per fortuna dei brindisini manca ormai solo un anno alla fine di questa agonia, con la speranza di vedere al timone della città qualcuno che abbia veramente a cuore i suoi cittadini e il loro futuro”.